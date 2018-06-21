Британские фанаты шокировали Волгоград зигами

Фанаты футбольной сборной Англии зиговали и пели песни про Адольфа Гитлера в волгоградском баре, сообщает V1.

Местный портал опубликовал видео, которое ранее распространилось по социальным сетям. На нем несколько болельщиков с сильным английским акцентом поют на немецком языке песню о футбольном клубе «Тоттенхэм», который «ждут» Гитлер и Освенцим. При этом уже не молодые люди вскидывают руки в нацистском приветствии.

По информации издания, эти мужчины являются фанатами сборной Англии, приехавшими в Волгоград поддержать команду в матче с Тунисом, а свой «концерт» они дали еще 17 июня, то есть за день до игры, в пабе «Галерея» на улице Мира.

V1 отмечает, что немолодые люди могут являться членами фанатской группировки Chelsea Headhunters, которая считается одной из самых агрессивных в Великобритании.

18 июня сборная Англии на «Волгоград Арене» в матче чемпионата мира по футболу 2018 года победила Тунис со счетом 2:1.