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Роналду: нужно занять первое место в группе
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Роналду: нужно занять первое место в группе 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Reuters
Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Марокко.
«Самое главное — победа. Мы зарабаотали три очка. Если бы проиграли, могли бы ухудшить свою ситуацию. Знали, что Марокко будет идти вперёд, но мне удалось забить», — сказал Роналду на пресс-конференции.
Он также рассчитывает занять первое место в группе B. В заключительном туре Португалия сыграет с Ираном.
«Самое главное — продолжать свою работу. Мы почти прошли в плей-офф. Дальше будем смотреть. Нужно занять в группе первое место», — заявил Роналду.
Ранее форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Марокко.
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