Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве

Бразильские СМИ осудили поведение своих болельщиков, которые распространяют в соцсетях видеозаписи, где они учат российских девушек непристойным фразам на португальском языке.

Издание Globo опубликовало подборку видеороликов из соцсетей, на которых бразильские болельщики веселятся, заставляя россиянок повторять за ними фразы и песни с сексуальным посылом.

Видеозаписями уже заинтересовалась бразильская полиция. Некоторых участников видео идентифицировали и пообещали применить к ним административное взыскание.

Известно, что работодатель одного из болельщиков, авиакомпания Lages, пообещала уволить его по возвращении из России.

Поведение болельщиков осудили также пользователи соцсетей, назвав его «агрессивным», «сексистским» и даже «расистским».