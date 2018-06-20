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Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
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Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве 

Рамблер 3 часа назад
Бразильские СМИ осудили поведение своих болельщиков, которые распространяют в соцсетях видеозаписи, где они учат российских девушек непристойным фразам на португальском языке.
Издание Globo опубликовало подборку видеороликов из соцсетей, на которых бразильские болельщики веселятся, заставляя россиянок повторять за ними фразы и песни с сексуальным посылом.
Видеозаписями уже заинтересовалась бразильская полиция. Некоторых участников видео идентифицировали и пообещали применить к ним административное взыскание.
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Известно, что работодатель одного из болельщиков, авиакомпания Lages, пообещала уволить его по возвращении из России.
Поведение болельщиков осудили также пользователи соцсетей, назвав его «агрессивным», «сексистским» и даже «расистским».
Комментарии38  Ещё 2 источника 
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