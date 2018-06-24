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Кейруш поблагодарил Россию за гостеприимство
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Тренер сборной Ирана Кейруш поблагодарил Россию за гостеприимство на ЧМ 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отметил хорошую организацию и высокий уровень гостеприимства во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед игрой со сборной Португалии.
Матч заключительного тура группы В чемпионата мира между сборными Ирана и Португалии состоится 25 июня в Саранске. Иранская команда в первой встрече на турнире переиграла марокканцев (1:0), а затем уступила испанцам (0:1). После двух туров в активе сборных Испании и Португалии по 4 очка, у команды Ирана — 3, у марокканцев — 0.
"От имени сборной Ирана хочу поблагодарить Россию и всех, кто поддерживает нас здесь, — сказал Кейруш. — В первых двух играх мы чувствовали себя как дома. Знаем, что и в России есть болельщики, которые нас поддерживают. Россияне очень гостеприимны к нам, и я хочу сказать им спасибо за это".
Сборная Ирана во время турнира проживает и тренируется на базе московского "Локомотива" в подмосковной Баковке.
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