В «Лужниках» обнаружили угрозу системе фиксации гола

На московском стадионе «Лужники» 20 июня обнаружили датчики пожарной сигнализации, которые потенциально могли создать помехи в работе системы фиксации гола. Об этом сообщает на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве рассказали, что проблему обнаружили сотрудники Роскомнадзора и радиочастотной службы.

По словам специалистов, речь идет о четырех датчиках, работавших в диапазонах частот 868,3 — 868,8 мегагерц. В Роскомнадзоре пояснили, что в датчиках были нарушены установленные параметры излучения.

Первый гол ЧМ-2018, засчитанный с помощью системы фиксации, забил полузащитник сборной Франции Поль Погба . Этот мяч стал победным для Франции в игре со сборной Австралии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Кроме того, с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) был назначен пенальти в ворота команды Австралии.