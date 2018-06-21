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В «Лужниках» обнаружили угрозу системе фиксации гола
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В «Лужниках» обнаружили угрозу системе фиксации гола 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На московском стадионе «Лужники» 20 июня обнаружили датчики пожарной сигнализации, которые потенциально могли создать помехи в работе системы фиксации гола. Об этом сообщает на сайте Роскомнадзора.
В ведомстве рассказали, что проблему обнаружили сотрудники Роскомнадзора и радиочастотной службы.
По словам специалистов, речь идет о четырех датчиках, работавших в диапазонах частот 868,3 — 868,8 мегагерц. В Роскомнадзоре пояснили, что в датчиках были нарушены установленные параметры излучения.
Первый гол ЧМ-2018, засчитанный с помощью системы фиксации, забил полузащитник сборной Франции Поль Погба. Этот мяч стал победным для Франции в игре со сборной Австралии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Кроме того, с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) был назначен пенальти в ворота команды Австралии.
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