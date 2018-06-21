Российская сборная обогатилась на миллионы долларов 

Сборная России по футболу после выхода в плей-офф чемпионата мира заработала 12 млн долларов, сообщает «Чемпионат».
8 млн долларов FIFA выплатит командам за участие в групповом этапе и еще 4 млн — за выход в следующую стадию турнира.
Сборные, которые преодолеют 1/8 и пройдут дальше, получат еще 4 млн долларов.
Будущий чемпион мира обогатится в сумме на 38 млн долларов, серебряный призер получит 28 млн долларов, обладатель бронзовых наград ЧМ-2018 заработает 24 млн долларов.
Как утверждает «Чемпионат», большая часть призовых российской сборной будет потрачена на покрытие расходов Российского футбольного союза, затраченные на подготовку спортсменов, остальные средства будут распределены между футболистами, тренерами и персоналом.