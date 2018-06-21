Российская сборная обогатилась на миллионы долларов

Сборная России по футболу после выхода в плей-офф чемпионата мира заработала 12 млн долларов, сообщает «Чемпионат».

8 млн долларов FIFA выплатит командам за участие в групповом этапе и еще 4 млн — за выход в следующую стадию турнира.

Сборные, которые преодолеют 1/8 и пройдут дальше, получат еще 4 млн долларов.

Будущий чемпион мира обогатится в сумме на 38 млн долларов, серебряный призер получит 28 млн долларов, обладатель бронзовых наград ЧМ-2018 заработает 24 млн долларов.