Швейцарских фанатов досмотрят с пристрастием

Фанатов сборной Швейцарии будут досматривать «с пристрастием» перед матчем с Сербией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у болельщиков будут искать флаги. В состав швейцарской сборной входят девять уроженцев Косово, которые могут пронести на стадион флаги частично признанного государства.

Сербия считает Косово своей территорией. Из-за этого во время игры может произойти крупный скандал, отмечает канал.

Стюарды не смогут забрать у фанатов флаги, но попытаются «убедить» их оставить атрибутику в камере хранения.