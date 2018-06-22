Швейцарских фанатов досмотрят с пристрастием 

Фанатов сборной Швейцарии будут досматривать «с пристрастием» перед матчем с Сербией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, у болельщиков будут искать флаги. В состав швейцарской сборной входят девять уроженцев Косово, которые могут пронести на стадион флаги частично признанного государства.
Сербия считает Косово своей территорией. Из-за этого во время игры может произойти крупный скандал, отмечает канал.
Стюарды не смогут забрать у фанатов флаги, но попытаются «убедить» их оставить атрибутику в камере хранения.
Сборные Сербии и Швейцарии встретятся в Калининграде 22 июня в 21:00 по московскому времени. В состав сборной, в частности, входят нападающий боснийского происхождения Марио Гавранович и полузащитник из Косово Джердан Шакири.