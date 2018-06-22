Ещё
Швейцарских фанатов досмотрят с пристрастием
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейцарских фанатов досмотрят с пристрастием 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Фанатов сборной Швейцарии будут досматривать «с пристрастием» перед матчем с Сербией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, у болельщиков будут искать флаги. В состав швейцарской сборной входят девять уроженцев Косово, которые могут пронести на стадион флаги частично признанного государства.
Сербия считает Косово своей территорией. Из-за этого во время игры может произойти крупный скандал, отмечает канал.
Стюарды не смогут забрать у фанатов флаги, но попытаются «убедить» их оставить атрибутику в камере хранения.
Сборные Сербии и Швейцарии встретятся в Калининграде 22 июня в 21:00 по московскому времени. В состав сборной, в частности, входят нападающий боснийского происхождения Марио Гавранович и полузащитник из Косово Джердан Шакири.
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-201877
Британцы ищут в победах России допинг240
Болельщика наказали за оскорбление россиянки64
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф25
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси довели до слез
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение