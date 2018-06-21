Месси в шаге от вылета с ЧМ

Сборная Хорватии разгромила сборную Аргентины в матче второго круга группового этапа чемпионата мира FIFA 2018.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватов. Счет в матче после ошибки голкипера аргентинцев Вильфредо Кабальео на 52-й минуте открыл полузащитник хорватов Анте Ребич . На 79-й минуте Лука Модрич удвоил преимущество своей команды, а под занавес встречи Иван Ракитич сделал счет разгромным.

В активе хорватской сборной 6 очков, а аргентинцы по-прежнему располагают лишь одним. Теперь выход сборной Лионеля Месси из группы во многом зависит от сборной Нигерии, которая завтра сыграет с Исландией.

Если нигерийцы смогут обыграть команду-открытие ЧЕ-2016, у Аргентины появится шанс на выход в следующий этап турнира при условии победы в следующем круге.