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Месси в шаге от вылета с ЧМ
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Месси в шаге от вылета с ЧМ 

Рамблер 1 час назад
Сборная Хорватии разгромила сборную Аргентины в матче второго круга группового этапа чемпионата мира FIFA 2018.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватов. Счет в матче после ошибки голкипера аргентинцев Вильфредо Кабальео на 52-й минуте открыл полузащитник хорватов Анте Ребич. На 79-й минуте Лука Модрич удвоил преимущество своей команды, а под занавес встречи Иван Ракитич сделал счет разгромным.
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В активе хорватской сборной 6 очков, а аргентинцы по-прежнему располагают лишь одним. Теперь выход сборной Лионеля Месси из группы во многом зависит от сборной Нигерии, которая завтра сыграет с Исландией.
Если нигерийцы смогут обыграть команду-открытие ЧЕ-2016, у Аргентины появится шанс на выход в следующий этап турнира при условии победы в следующем круге.
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