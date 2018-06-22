В США требуют проверить сборную РФ на допинг

Американский борец с допингом призвал проверить сборную РФ Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт потребовал проверить сборную РФ по футболу после побед команды на ЧМ-2018. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Тайгарта, «было бы наивно» верить, что Россия не может нарушить антидопинговые правила во время чемпионата мира.

The Telegraph отмечает, что Тайгарт требовал «агрессивной» проверки российских футболистов. Чиновник отметил, что «внезапные успехи» команд всегда требуют объяснений и дополнительных тестов.

Ранее The Telegraph пыталась выяснить причины успеха сборной России на ЧМ-2018. Автор издания отмечал, что российские футболисты «очень быстро» бегали. Например, по итогам одного из матчей Александр Головин оказался быстрее Криштиану Роналду

В FIFA ранее говорили, что сборную РФ проверяли тщательнее остальных команд, и никаких нарушений выявлено не было.

В матче открытия турнира Россия обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. 19 июня сборная РФ одержала победу над командой Египта со счетом 3:1.