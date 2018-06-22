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Американского болельщика увезли в психбольницу
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Американского болельщика увезли в психбольницу 

Рамблер 1 час назад
В Санкт-Петербурге приехавшего из США болельщика положили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, сотрудники одной из городских гостиниц вызвали скорую помощь для агрессивного гостя — 39-летнего гражданина США.
Медики нашли в номере возбужденного мужчину, который неадекватно отвечал на вопросы. Рядом с мужчиной находился его отец. Он разрешил применить к сыну физическую силу и госпитализировать его в психбольницу.
Об инциденте врачи сообщили полицейским.
Ранее в Волгограде был госпитализирован 59-летний болельщик из Исландии. Мужчина пережил инфаркт миокарда, его прооперировали. Сейчас исландец находится в стабильном состоянии, но на время его оставили в кардиореанимации.
Комментарии19  Ещё 2 источника 
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