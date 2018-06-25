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ЧМ-2018: немцев накажут за неприличные жесты
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ЧМ-2018: немцев накажут за неприличные жесты 

Рамблер 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Против представителей футбольной сборной Германии открыто дисциплинарное дело в связи с чересчур эмоциональным празднованием гола в матче чемпионата мира 2018 года со Швецией. Об этом сообщает «Чемпионат».
Соответствующее дело было открыто Международной федерацией футбола (ФИФА) после того как два дня назад, празднуя гол полузащитника Тони Крооса в компенсированное к игре время, принесший немцам победу, пресс-секретарь команды Ульрих Фойгт и один из менеджеров Немецкого футбольного союза Георг Белау, находившиеся на скамейке сборной Германии, побежали праздновать взятие ворот к скамейке шведов. При этом один из них показывал неприличный жест, стуча открытой ладонью по сжатому кулаку.
Игра сборных Германии и Швеции состоялась в субботу на сочинском стадионе «Фишт». Немцы победили со счетом 2:1, забив победный гол на 95-й минуте игры, находясь при этом в меньшинстве после удаления защитника Жерома Боатенга на 82-й минуте.
На следующий день пресс-служба Немецкого футбольного союза принесла извинения сборной Швеции за, по ее словам, «слишком эмоциональное» празднование немецкого тренерского штаба.
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