Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что в России»

«Задержать и выслать»: Аргентина просит депортировать фанатов за драку

В Англии удивляются Саранску и размышляют о судьбе российских болельщиц, финские журналисты восхищаются Россией, а власти Аргентины призывают депортировать собственных болельщиков за драку на чемпионате мира — «Газета.Ru» рассказывает, что пишут о мундиале за рубежом.

После матча Аргентины с Хорватией во втором туре группового этапа чемпионата мира некоторые болельщики «альбиселесте» были так сильно расстроены разгромным поражением своей команды со счетом 0:3, что позволили себе ужасную выходку. В сеть попало видео, на котором четверо фанатов избивают поклонника сборной Хорватии на арене «Нижний Новгород».

«Просим власти России задержать четверых хулиганов, которые жестоко пинали хорватского гражданина. Они были идентифицированы по видео. Мы подписали соглашение о том, что будем заботиться об аргентинских фанатах и строго обходиться с теми, кто нарушил закон».

Журналист «Би-би-си» Патрик Дженнингс делится с читателями впечатлениями от путешествия в Саранск — по его словам, это «город, проведение чемпионата мира по футболу в котором не ожидал никто». Описывая поездку в столицу Мордовии, корреспондент не скрывает: определенный скепсис относительно визита в Саранск у него появился после общения с россиянами.

«Общаясь с москвичами, я говорил им о своих планах, и они в ответ на это делали одно и то же — поднимали брови вверх и сочувствующим тоном говорили: «Ах, ты едешь в Саранск…» — пишет Дженнингс. — Однако во время проведения мундиаля город, как блестяще отметил один из россиян, «ушел от своей повседневной серости, превратившись в одну большую вечеринку, полную жизни».

Журналист пообщался и с некоторыми жителями Саранска, сделав вывод — «аборигены» очень довольны тем, что именно их город выбрали для проведения ЧМ-2018.

«Как вы можете не наслаждаться этим? Это одна большая вечеринка, — передает корреспондент слова одного из саранчан. — Так здорово, что выбрали именно наш город! Это принесло в Саранск улучшения — за последние пять лет столица Мордовии сильно изменилась, здесь стало чище и в целом более привлекательно».

Гуляя по закоулкам Саранска, Патрик подчерпнул для себя, что у всех местных о чемпионате мира и всем с ним связанным сложилось идентичное мнение — «они все были приветливыми, говорили об отличной атмосфере и прекрасной погоде».

Некоторые из собеседников Дженнингса также признавались, что главный футбольный турнир четырехлетия — прекрасный способ для города заявить о себе миру.

Саранск — это маленькое место. Все были удивлены, когда чиновники сказали, что Кубок мира придет к нам, — заявил некий Виктор — Но теперь люди узнают, что мы здесь».

Согласно британскому журналисту, восхитил Саранск в том числе и зарубежных фанатов.

«Я встретил одного колумбийского болельщика, и он выразил мнение, что русские отлично поработали здесь ради чемпионата мира. Колумбиец признался, что он впервые в России, но считает местных жителей очень приветливыми», — написал в статьей корреспондент из Англии.

В завершении своего материала Дженнингс ударился в рассуждения о том, как наследие ЧМ-2018 будет использовано Саранском в будущем. Задавая самому себе множество вопросов без ответов, корреспондент приходит к мысли, что «в любом случае это покажет лишь время», а сейчас важнее другое — «столица Мордовии, возможно, проживает лучшие недели в своей истории».

Коллега Дженнингса из The Guardian в свою очередь задался несколько иным вопросом — как текущий мундиаль влияет на любовь россиянок (и не только) к футболу и их желание посещать стадионы?

«Перед матчем Англия — Тунис в Волгограде я поговорил с двумя русскими женщинами — Анной, местной жительницей, и Еленой, прибывшей на встречу из Таганрога. — пишет журналист. — Анна рассказала мне, что никогда не ходила на футбол в России, хоть и любит этот вид спорта — и лишь на ЧМ-2018 посетит ряд игр в своем родном городе».

Как объяснила болельщица, она и ее близкие не посещают матчи внутреннего первенства из-за «неблагоприятной атмосферы на стадионах».

«Мы не посещаем матчи российского чемпионата, так как тамошняя среда может быть неприятной, — передает слова женщины корреспондент. — Но на Кубке мира все совершенно иначе — атмосфера здесь отличная! Думаю, этот турнир заставит болельщиц ходить на футбол в России чаще».

По мнению Елены, многим россиянкам интересен самый популярный вид спорта на планете — и ЧМ-2018 может стать катализатором для их более частого посещения арен.

«Мои дети любят играть в футбол, и я часто смотрю матчи. Многим российским женщинам очень нравится смотреть за футбольными встречами, и, на мой взгляд, мундиаль имеет шансы привлечь их на стадионы, — сказала она. — Международные болельщики помогают создать новую и более позитивную атмосферу вокруг футбола».

Далее автор материала отмечает, что подобная тенденция ныне присутствует не только в российском футболе — женщины по всему миру стремятся чаще посещать матчи, несмотря на то что во многих странах этот вид спорта «все еще остается очень мужским».

Как пишет журналист, на этом чемпионате мира он встретил болельщиц из Уругвая, Туниса, России, Англии. И все они заявляли примерно об одном и том же желании — показать миру, что «женщинам футбол тоже интересен» и что «они также хотят поддерживать своих любимцев на стадионах».

Тем временем финские журналисты, прибывшие в Россию, несмотря на невыход на мундиаль национальной сборной, констатируют: на чемпионате мира — 2018 даже пожаловаться не на что!

«Остается лишь расслабиться и с головой погрузиться в веселое футбольное безумие», — подчеркивает корреспондент издания Hufvudstadsbladet Себастиян Бакман.

По его словам, на российском мундиале отлично организована логистика, при этом гостям турнира всегда готовы прийти на помощь англоговорящие волонтеры.