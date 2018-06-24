Самый скандальный матч: как ФИФА накажет швейцарцев

ФИФА расследует жесты швейцарских футболистов после забитых мячей

Футболисты сборной Швейцарии Шердан Шакири и Гранит Джака могут быть наказаны за свое поведение во время матча с командой Сербии. Полузащитники албанского происхождения устроили провокации во время празднования забитых мячей.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование в отношении полузащитников сборной Швейцарии Шердана Шакири и Гранита Джаки по итогам матча второго тура группового этапа с командой Сербии, который завершился победой швейцарцев со счетом 2:1.

Причиной этому послужил провокационный способ празднования голов, который продемонстрировали Шакири и Джака.

Оба футболиста, скрестив руки перед грудью, изобразили двуглавого орла с герба Албании.

Дело в том, что и Шакири, и Джака являются этническими албанцами. Первый родился в семье косоваров в городе Гнилане, который расположен в самопровозглашенной Республике Косово.

Сербия и ряд других стран, включая Россию, считают Косово частью своей территории.

Семья Джаки родом из Приштины — столицы Косово — откуда переехала в Базель еще до рождения сыновей: Тауланта и Гранита. Оба сына являются футболистами и играли за сборную Швейцарии всех возрастов до 21 года. При этом за основную национальную команду стал выступать только Гранит, тогда как Таулант принял решение представлять цвета Албании.

Решение Шакири и Джаки отпраздновать голы, изобразив албанского орла, оказалось провокационным по отношению к сербским болельщикам, ведь их взаимоотношения с албанцами являются крайне напряженными, в том числе и из-за Косова.

За это футболистам грозит наказание вплоть до дисквалификации.

Примечательно, что Шакири привлек к себе внимание еще до начала матча, выйдя на поле в бутсах с изображениями флагов Швейцарии и Косово.

О том, не имеет ли данная выходка швейцарского футболиста политической подоплеки, рассказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков . По его мнению, Шакири не нарушил ни единого пункта регламента ФИФА.

«Есть регламент по экипировке, судьи проверяют экипировку футболистов перед выходом на поле, если бы она не соответствовала, то ему указали бы. Политики тут нет, внимание не стал бы акцентировать», — цитирует РИА Новости Колоскова, который отметил, что Косово как отдельная организация входит в состав ФИФА.

К слову, сам Шакири, объясняя свой поступок, заявил, что не собирался никого провоцировать и что его жест не является оскорбительным.

«Это просто эмоции. Я был очень рад, что забил этот гол. И ничего больше»,

В Футбольном союзе Сербии также прокомментировали действия Шакири, заявив, что они напрямую связаны с политикой.

«Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косова. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом», — сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.

Кроме того, сербы подадут в ФИФА жалобу на судейство в матче со Швейцарией, в ходе которого главный арбитр Феликс Брих показал сербским футболистам четыре желтые карточки и одну — игроку Швейцарии, которым оказался как раз Шакири.

Однако швейцарец албанского происхождения был наказан не за свой жест во время празднования гола, а за снятую игровую майку.

Помимо Шакири и Джаки ФИФА может наказать и Сербский футбольный союз за поведение болельщиков из Сербии, которые во время матча скандировали политические высказывания, а также высказывание главного тренера национальной команды Младена Крстаича на послематчевой конференции.

«Мы просто были ограблены. Тем не менее, я виноват в поражении. После матча арбитр не сказал мне ничего особенного. Я бы отправил его в Гаагу и судил так, как он нас в матче со Швейцарией.

Три наших полузащитника получили желтые карточки в первом тайме. Речь идет об игроках, которые должны быть самыми агрессивными на поле. Это неслучайно», — цитирует Крстаича RTS.

По итогам двух туров группу E возглавляет сборная Бразилии, в активе которой четыре очка. Столько же у швейцарцев, которые располагаются на второй строчке. Третье место в группе занимают сербы. В заключительном туре им предстоит сыграть с бразильцами. Швейцарцы же встретятся с Коста-Рикой, которая в первых двух матчах потерпела два поражения с общим счетом 0:3.