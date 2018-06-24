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Сборная Испании прибыла в Калининград
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Сборная Испании прибыла в Калининград на матч ЧМ-2018 с командой Марокко 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
Сборная Испании по футболу прибыла в Калининград, где 25 июня проведет матч чемпионата мира с командой Марокко. Об этом ТАСС сообщила представитель аэропорта Храброво Наталья Грицун.
"Самолет компании Аэрофлот доставил испанских футболистов в Храброво из Краснодара в 12:53 по местному времени (13:53 мск)", — сказала Грицун, добавив, что их соперники прибыли в Калининград накануне вечером из Воронежа.
По словам собеседницы агентства, вечером в воскресенье и утром в понедельник в Храброво ожидают прибытия трех чартерных рейсов авиакомпании Royal Air Maroc, которые доставят в Калининград более 470 болельщиков из Касабланки (Марокко). 26 июня они вылетят в обратном направлении.
Матч Испания — Марокко пройдет на стадионе "Калининград" 25 июня, он станет третьей игрой группового этапа чемпионата мира в самом западном регионе страны. Завершающей игрой в Калининграде станет матч между командами Англии и Бельгии 28 июня.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде в субботу состоялся матч Швейцария — Сербия (2:1), 16 июня здесь прошла встреча сборных Хорватии и Нигерии (2:0).
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