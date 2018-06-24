«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали». Так говорят британцы

В ночь перед матчем Англии с Панамой на Большую Покровку в Нижнем Новгороде вышел полицейский строй. Это был тот редкий случай для чемпионата мира, когда между фанатами ходили сотрудники в форме, а не в штатском.

Полицейские в эти дни — самые несчастные люди. Им, молодым парням, тоже хочется гулять и танцевать, а не выдавливать из себя мину надзирателя.

Хотя разделение потоков — грамотный ход. Если бы жандармы Марселя вели себя так же два года назад, то жуткая бойня была бы невозможна. Впрочем, одно решение французов продавать пиво в стеклянных бутылках — уже объясняет, почему на Евро-2016 не было практически ни одного спокойного дня.

— В России мы чувствуем себя в безопасности, — замечали британские фанаты.

И они не могли сказать того же ни о ЮАР, ни о Бразилии, где проходили ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

Если говорить прямо, то за два дня до игры Англии с Панамой были все основания предполагать, что суббота в Нижнем закончится большой дракой.

Во-первых, в город, оккупированный аргентинцами, должны были приехать англичане. Война за Фолклендские острова до сих в памяти у народов.

Во-вторых, в выходной день со всех концов города должны были подтянуться отдыхающие местные. А мы знаем, что в большом скоплении людей конфликты неизбежны.

В-третьих, было не до конца понятно, выйдет ли на улицы ОМОН и не станет ли его появление провоцирующим фактором.

Однако уровень дружелюбия на этом чемпионате мира пока отторгает даже типичные проявления агрессии. Было особенно забавно наблюдать, как группы фанатов из Англии, Панамы и России уступают друг другу: закончилась песня на твоем языке — дай исполнить на другом.

Лейтмотивом же вечера стал всеобщий заряд: «Россия».

A post shared by Dmitry Egorov (Russia-2018) (@edim_sport) on Jun 23, 2018 at 5:00pm PDT

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В Нижний приехало критически мало англичан — всего 2 тыс. человек. И дело не только в перелётах, ценах и больших расстояниях — просто англичан действительно напугали.

— Наши СМИ — мусор, — говорили британцы. — Нас предупреждали, как опасно сюда ехать, с какими трудностями мы можем столкнуться, но всё оказалось чушью.

Англия боялась вашу страну, но « Дэйли Мэйл » и другие СМИ нам врали. Здесь хорошо, мы любим Россию.

А Россия — та, что может себе позволить выйти на центральные улицы городов — любит гостей и заранее грустит, что ЧМ закончится.

Как жить дальше? Как продолжать верить в то, что где-то там враги? Сейчас этого никто не знает и не хочет знать.

Праздник продолжается…