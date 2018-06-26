Болельщика в Москве обманули на 15 миллионов

Московский мошенник лишил гражданина Саудовской Аравии 15 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс»

В минувшее воскресенье москвич и саудовец встретились на Мытной улице в центре российской столицы. Первый пообещал второму помощь в организации перелета в Волгоград, где на следующий день сборная Саудовской Аравии должна была сыграть с Египтом в матче чемпионата мира по футболу 2018 года.

В обмен на услугу араб отдал россиянину 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро, после чего злоумышленник скрылся, а саудовец обратился в правоохранительные органы Москвы, которые оценили понесенный им ущерб в 15 миллионов 696 тысяч рублей и возбудили уголовное дело.

Накануне Саудовская Аравия на «Волгоград Арене» со счетом 2:1 переиграла Египет в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.