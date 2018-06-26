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Болельщика в Москве обманули на 15 миллионов
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Болельщика в Москве обманули на 15 миллионов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский мошенник лишил гражданина Саудовской Аравии 15 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».
В минувшее воскресенье москвич и саудовец встретились на Мытной улице в центре российской столицы. Первый пообещал второму помощь в организации перелета в Волгоград, где на следующий день сборная Саудовской Аравии должна была сыграть с Египтом в матче чемпионата мира по футболу 2018 года.
В обмен на услугу араб отдал россиянину 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро, после чего злоумышленник скрылся, а саудовец обратился в правоохранительные органы Москвы, которые оценили понесенный им ущерб в 15 миллионов 696 тысяч рублей и возбудили уголовное дело.
Накануне Саудовская Аравия на «Волгоград Арене» со счетом 2:1 переиграла Египет в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
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