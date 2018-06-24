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Сенегал разочарован ничьей с Японией
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Мане заявил, что сборная Сенегала разочарована ничьей с Японией в матче ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Сенегала Садио Мане высказал разочарование ничейным исходом матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Японии.
«Откровенно говоря, мы разочарованы. Это нормально, потому что мы могли выигрывать этот матч. Думаю, мы хорошо начали, однако потом позволили сопернику вернуться в игру», — приводит слова Мане пресс-служба ФИФА.
Он отметил, что не стоит недооценивать игру сборной Японии
«Соперник играл креативно, создавал много голевых моментов, дважды забил. Теперь нас ждёт решающий матч, нам нужно хорошо к нему подготовиться. Попасть в 1/8 финала — наша цель», — добавил футболист.
Сенегал и Япония Сыграли вничью — 2:2. Следующий матч сенегальцы проведут против команды Колумбии.
Ранее сообщалось, что Мане был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Япония — Сенегал.
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