Еще одна сборная осталась без ЧМ в России

Польша разгромно проиграла Колумбии и лишилась шансов выйти в плей-офф ЧМ-2018

Сегодня, 24 июня, на стадионе «Казань Арена» сборная Колумбии разгромила команду Польши в матче 2-го тура группы H ЧМ-2018. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Счет был открыт за 5 минут до конца первого тайма — отличился Ерри Мина. На 70-й минуте Радамель Фалькао сделал счет 2:0, а 5 минут спустя окончательный результат установил Хуан Куадрадо

Таким образом, поляки лишились шансов выйти в плей-офф чемпионата мира в России.

Чемпионат мира — 2018

Группа H. 2-й тур Польша — Колумбия — 0:3 (0:1)

Голы: Мина, 40 (0:1); Фалькао, 70 (0:2); Куадрадо, 75 (0:3).