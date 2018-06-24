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Еще одна сборная осталась без ЧМ в России
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Польша разгромно проиграла Колумбии и лишилась шансов выйти в плей-офф ЧМ-2018 

SPORT24.ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Сегодня, 24 июня, на стадионе «Казань Арена» сборная Колумбии разгромила команду Польши в матче 2-го тура группы H ЧМ-2018. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Счет был открыт за 5 минут до конца первого тайма — отличился Ерри Мина. На 70-й минуте Радамель Фалькао сделал счет 2:0, а 5 минут спустя окончательный результат установил Хуан Куадрадо.
Таким образом, поляки лишились шансов выйти в плей-офф чемпионата мира в России.
Чемпионат мира — 2018
Группа H. 2-й тур  Польша — Колумбия — 0:3 (0:1)
Голы: Мина, 40 (0:1); Фалькао, 70 (0:2); Куадрадо, 75 (0:3).
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