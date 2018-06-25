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1:0. Уругвай забил России
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1:0. Уругвай забил России
Рамблер
1 час назад
Комментарии
62
Фото:
РИА Новости
Сборная Уругвая повела 1:0 в матче со сборной России.
Луис Суарес
на 10-й минуте открыл счет, забив со штрафного.
>>
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
Заключительный матч сборной России в групповом этапе чемпионата мира проходит на стадионе «Самара Арена».
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