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1:0. Уругвай забил России
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1:0. Уругвай забил России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная Уругвая повела 1:0 в матче со сборной России. Луис Суарес на 10-й минуте открыл счет, забив со штрафного.
>> Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
Заключительный матч сборной России в групповом этапе чемпионата мира проходит на стадионе «Самара Арена».
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