Медведев и Инфантино посетили матч Бразилия — Сербия в Москве

Бразилия и Сербия проводят заключительную игру в отборочной группе, в которой кроме них также выступают команды Коста-Рики и Швейцарии. От исхода матча зависит, кто выйдет в одну восьмую финала чемпионата мира.

Ранее Медведев посещал матч Россия — Саудовская Аравия в Москве.