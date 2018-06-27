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​Медведев и Инфантино посетили матч Сербия — Бразилия
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Медведев и Инфантино посетили матч Бразилия — Сербия в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент ФИФА Джанни Инфантино следят за футбольным матчем Бразилия — Сербия на московском стадионе "Спартак". Двух высокопоставленных болельщиков показали во время прямой телевизионной трансляции.
Бразилия и Сербия проводят заключительную игру в отборочной группе, в которой кроме них также выступают команды Коста-Рики и Швейцарии. От исхода матча зависит, кто выйдет в одну восьмую финала чемпионата мира.
Ранее Медведев посещал матч Россия — Саудовская Аравия в Москве.
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