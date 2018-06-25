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Болельщики нашли виновного в проигрыше россиян
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Болельщики нашли виновного в проигрыше сборной России 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сборная России потерпела поражение на чемпионате мира, выступая против команды Уругвая. Пользователи сети оперативно отреагировали на проигрыш российских футболистов в социальных сетях.
Многие зрители посочувствовали сборной России и поддержали игроков, а также обвинили «слепых» судей в поражении россиян.
Другие пользователи заявили, что с самого начала не верили в возможный успех сборной России. Более того, некоторые упрекнули игроков в продажности.
Традиционно не обошлось без огромного количества шуток и мемов, посвященных игре Россия — Уругвай.
25 июня сборная России проиграла команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 0:3, причем первые два мяча уругвайцы забили в первом тайме. Несмотря на проигрыш, россияне сыграют в плей-офф.
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