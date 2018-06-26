Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами

В соцсети «ВКонтакте» появилось сообщество, которое показывает подписчикам, как россиянки флиртуют с иностранными фанатами футбола.

Паблик Buceta Rosa позиционирует себя как юмористическое сообщество, «не преследующее цели оскорбить кого-либо».

Между тем в своих записях авторы сообщества называют российских девушек, флиртующих с иностранцами, «Наташами», а также, например, прогнозируют, что чемпионат мира по футболу 2018 года «изменит навсегда» отношение русских мужчин к русским женщинам.

«Весь этот ушат позора, который мужской пол в России увидел и испытал на себе», — описали они поведение россиянок.

Также Buceta Rosa публикует видеозаписи, запечатлевшие, по мнению авторов паблика, неподобающее поведение россиянок. На некоторых из них девушки танцуют с иностранцами, на других позволяют себе больше.

На одном, снятом, должно быть, рядовым русским парнем, он называет «чернильницей» россиянку, которая идет под руку с молодым человеком, обернувшимся в флаг Перу. Россиянин предъявляет девушке претензии за это, обещает ударить ее спутника, а в конце видео толкает девушку и уходит.