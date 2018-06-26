Коллер поделился впечатлениями о стадионе в Самаре

RT на русском: последние новости

Россия сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией

Сборная Германии в меньшинстве обыграла Швецию в матче ЧМ-2018

Германия в меньшинстве обыграла Швецию и продолжила борьбу за выход в плей-офф ЧМ-2018