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Коллер поделился впечатлениями о стадионе в Самаре
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Коллер поделился впечатлениями от посещения стадиона ЧМ-2018 в Самаре 

RT на русском 5 часов назад
Фото: russian.rt.com
Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии по футболу Ян Коллер поделился впечатлениями от посещения построенного к чемпионату мира 2018 года стадиона в Самаре, где проходил матч между командами России и Уругвая в рамках группового раунда мундиаля.
«Десять лет назад я играл в этом городе и очень доволен тем, что увидел сейчас. Разница значительная. В Самаре появился очень хороший стадион, вмещающий 40 000 человек, и на матче Россия — Уругвай была прекрасная атмосфера», — приводит слова форварда корреспондент RT.
По словам Коллера, в последние годы уровень футбола претерпел существенные изменения.
«Я закончил профессиональную карьеру восемь лет назад, и сейчас все игроки стали сильнее с технической и физической точки зрения. Они стали играть быстрее, так что уровень футбола значительно возрос», — добавил он.
Ранее Коллер назвал основных фаворитов ЧМ-2018.
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