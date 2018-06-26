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Салах отказался от приза ЧМ
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Салах отказался от приза ЧМ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салаз отказался от приза лучшему игроку матча с Саудовской Аравией на ЧМ-2018. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным издания, такое решение Салах принял «по религиозным соображениям».
Отказ футболиста связали с тем, что награду спонсирует производитель пива.
Ранее сообщалось, что от приза лучшему игроку матча с Уругваем отказался вратарь сборной Египта Мохамед Эль-Шенави. Причиной его отказа также называли рекламу алкоголя.
На приз для лучшего игрока каждого матча ЧМ нанесен бренд пива.
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