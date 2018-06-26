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Жена удаленного с поля Смольникова сделала заявление
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Жена удаленного с поля Смольникова сделала заявление 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Супруга игрока сборной РФ Игоря Смольникова Екатерина на своей странице в Instagram попросила пользователей не оскорблять ее мужа. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Женщина отметила, что искренне сожалеет об удалении супруга с поля.
«Я не представляю в каком состоянии сейчас Игорь и только Господь Бог знает, как он хотел выиграть и как сейчас ему нелегко!» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены.
Смольникова попросила россиян «не быть псведоболельщиками, которые переобуваются при проигрыше» и покидают стадион до окончания игры.
Жена футболиста призвала болельщиков поддержать Смольникова и не писать ей мнения по поводу его удаления. Она подчеркнула, что это «не конец света». По ее мнению, в такую ситуацию мог попасть любой игрок.
«Искать виновных в поражении — это уже поражение», — заключила она.
Сборная РФ проиграла команде Уругвая со счетом 0:3, потерпев первое поражение на ЧМ-2018. Уругвайцы стали первыми в группе A, россияне — вторыми.
Защитник Игорь Смольников был удален на 36-й минуте игры. Первую желтую карточку он заработал на 28-й минуте.
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