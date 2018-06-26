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«Русские в игре, несмотря на проигрыш»
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WP: русские в игре, несмотря на проигрыш 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Несмотря на неудачный матч со сборной Уругвая, Россия впервые выходит на следующий этап Чемпионата мира по футболу, констатирует The Washington Post.
WP напоминает, что в последний раз подобное происходило в 1986 году. Между тем, патриотизм в России достиг "высокой температуры". Забудьте о голах, счете или о том, кому залетает мяч в сетку, советует газета. Россия находится на победном этапе кубка мира, и это имеет мало общего с игрой ее сборной на поле.
С начала старта ЧМ-2018 на стадионах кричали название одной страны, которое заглушало шум болельщиков со всего мира: "Россия!". Даже когда принимающая страна не играет, эти три слога слышны утром и ночью.
В материале также отмечается, что связи России и Запада находятся в самом холодном состоянии, усугубляют ситуацию и американские санкции, которые толкают Россию к глобальной изоляции. Однако проведение крупнейшего в мире спортивного мероприятия, похоже, возродило мнение россиян о том, что стремление к гегемонии оправдано.
Ранее сообщалось, что сборная России вернулась в Москву после поражения от Уругвая в матче ЧМ-2018.
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