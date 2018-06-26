Иранские болельщицы удивили откровенными нарядами

Иранские болельщицы удивили соцсети откровенными нарядами на стадионах в России

В соцсетях фанаты публикуют фотографии и впечатления от иранских болельщиц, которые посещают футбольные матчи в России в открытой одежде.

После исламской революции в 1979 году, иранские женщины обязаны перед выходом на улицу открывать только лицо: все остальные части тела должны закрываться хиджабом или платком. Однако мундиаль в России для иранских болельщиц стал шансом забыть на время про строгий дресс-код, и почуствовать себя раскрепощенно в свободной стране. Это не осталось незамеченным пользователями соцсетей.

Болельщицы из Ирана.

Болею с вами, девчонки! 🇮🇷 pic.twitter.com/xLrVqmQwqX— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 20 июня 2018 г. На многих фотографиях, опубликованных в соцсетях, девушки открывают не только руки и ноги, но и зону декольте, что в Иране строго запрещено.

Иранские болельщицы. Харам на хараме и харамом погоняет. pic.twitter.com/Md3jNrEmV4— Александр Коц (@sashakots) 26 июня 2018 г.

Кто сказал, что Иран фундаментален? Иранские болельщицы) pic.twitter.com/P0GI2xv4n1— Ingvar Ranger ⚽ (@comrade_major) 20 июня 2018 г.

а иранки на трибунах идеальные принцессы жасмин ♥️— катенька (@prrresnetsova) 25 июня 2018 г. Свой восторг иранскими болельщицами не скрывают российские футбольные фанатки:

Болельщица сборной Ирана Файе Амири говорит, что все изменилось после Исламской революции. То, что раньше было делом личной веры каждого, с тех пор стало законом, который на самом деле нравится не всем, передает «Настоящее время».

Обрати внимание, что на стадионе все женщины без платков. Как только Иранки пересекают границу, они снимают платки. Потому, что внутри, это все ещё свободные люди. И за это они заслуживают уважение. — Nick Keytlin (@n_led) 20 июня 2018 г. Амири отметила, что много иранских женщин верят в бога, но не считают, что нужно закрывать все, кроме лица. Это государство заставляет их так делать. Если ты уезжаешь из Ирана — видно, как все, выходя из аэропорта или еще из самолета, снимают с себя чадру или шарф. Ее слова подтверждают пользователи Twitter.

Рядом выше иранки, ни одной в хэджабе, пара в платках на многотысячную армию! Развенчали стереотип, мужики обычные как турки, никаких бород и чалм… pic.twitter.com/t8lYH2kWcd— Andrey Kryuchkov (@Kryuchkov_AB) 23 июня 2018 г.

Российский писатель Захар Прилепин опубликовал фото иранской болельщицы, показав ее паспорт, который висит на уровне оголенного пупка. В то время как на документе она сфотографирована в парандже.

Несмотря на жесткие законы ислама, жительницам Ирана приходится легче, чем женщинам из арабских стран Персидского залива, например, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта. Персиянки могут водить транспорт, заниматься бизнесом, получать высшее образование и первой обращаться к незнакомым мужчинам. У них есть право голоса и возможность занимать политические посты.