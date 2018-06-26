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Иранские болельщицы удивили откровенными нарядами
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Иранские болельщицы удивили соцсети откровенными нарядами на стадионах в России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В соцсетях фанаты публикуют фотографии и впечатления от иранских болельщиц, которые посещают футбольные матчи в России в открытой одежде.
После исламской революции в 1979 году, иранские женщины обязаны перед выходом на улицу открывать только лицо: все остальные части тела должны закрываться хиджабом или платком. Однако мундиаль в России для иранских болельщиц стал шансом забыть на время про строгий дресс-код, и почуствовать себя раскрепощенно в свободной стране. Это не осталось незамеченным пользователями соцсетей.
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На многих фотографиях, опубликованных в соцсетях, девушки открывают не только руки и ноги, но и зону декольте, что в Иране строго запрещено.
Свой восторг иранскими болельщицами не скрывают российские футбольные фанатки:
Болельщица сборной Ирана Файе Амири говорит, что все изменилось после Исламской революции. То, что раньше было делом личной веры каждого, с тех пор стало законом, который на самом деле нравится не всем, передает «Настоящее время».
Амири отметила, что много иранских женщин верят в бога, но не считают, что нужно закрывать все, кроме лица. Это государство заставляет их так делать. Если ты уезжаешь из Ирана — видно, как все, выходя из аэропорта или еще из самолета, снимают с себя чадру или шарф. Ее слова подтверждают пользователи Twitter.
Российский писатель Захар Прилепин опубликовал фото иранской болельщицы, показав ее паспорт, который висит на уровне оголенного пупка. В то время как на документе она сфотографирована в парандже.
Несмотря на жесткие законы ислама, жительницам Ирана приходится легче, чем женщинам из арабских стран Персидского залива, например, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта. Персиянки могут водить транспорт, заниматься бизнесом, получать высшее образование и первой обращаться к незнакомым мужчинам. У них есть право голоса и возможность занимать политические посты.
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