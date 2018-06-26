Иранские болельщицы удивили откровенными нарядами

Болельщицы из Ирана.
Болею с вами, девчонки! 🇮🇷 pic.twitter.com/xLrVqmQwqX— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 20 июня 2018 г.
Иранские болельщицы. Харам на хараме и харамом погоняет. pic.twitter.com/Md3jNrEmV4— Александр Коц (@sashakots) 26 июня 2018 г.
Кто сказал, что Иран фундаментален? Иранские болельщицы) pic.twitter.com/P0GI2xv4n1— Ingvar Ranger ⚽ (@comrade_major) 20 июня 2018 г.
а иранки на трибунах идеальные принцессы жасмин ♥️— катенька (@prrresnetsova) 25 июня 2018 г.
Обрати внимание, что на стадионе все женщины без платков. Как только Иранки пересекают границу, они снимают платки. Потому, что внутри, это все ещё свободные люди. И за это они заслуживают уважение. — Nick Keytlin (@n_led) 20 июня 2018 г.
Рядом выше иранки, ни одной в хэджабе, пара в платках на многотысячную армию! Развенчали стереотип, мужики обычные как турки, никаких бород и чалм… pic.twitter.com/t8lYH2kWcd— Andrey Kryuchkov (@Kryuchkov_AB) 23 июня 2018 г.