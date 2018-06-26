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Аргентина вырвала победу у Нигерии
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Марадона показал неприличный жест на матче ЧМ

Сборная Аргентины добилась победы над Нигерией и вышла в плей-офф ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Reuters
Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Первый гол в матче забил нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси на 14-й минуте. На 51-й минуте полузащитник нигерийцев Виктор Мозес сравнял счёт, реализовав одиннадцатиметровый удар. Победу южноамериканцам принёс мяч Маркоса Рохо на 86-й минуте.
Сборная Аргентины заняла второе место в группе D. В 1/8 финала мундиаля она сыграет с Францией.
Ранее сообщалось, что гол Месси стал сотым на ЧМ-2018.
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