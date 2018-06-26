Аргентина вырвала победу у Нигерии

Сборная Аргентины добилась победы над Нигерией и вышла в плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Сборная Аргентины заняла второе место в группе D. В 1/8 финала мундиаля она сыграет с Францией.

Ранее сообщалось, что гол Месси стал сотым на ЧМ-2018.