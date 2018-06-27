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Британцы опозорили Смольникова
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Британцы опозорили Смольникова 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Британский таблоид The Sun включил в символическую «сборную худших» группового этапа ЧМ-2018 защитника «Зенита» и сборной РФ Игоря Смольникова.
Вместе с россиянином в состав «сборной» попали Лионель Месси (Аргентина), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Роберт Левандовски (Польша), Фидель Эскобар (Панама), Паулиньо (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Тимо Вернер (Германия), Давид де Хеа (Испания) и Жером Боатенг (Германия).
Защитник Игорь Смольников был удален на 36-й минуте матча Россия-Уругвай. Первую желтую карточку он заработал на 28-й минуте. Сборная РФ в итоге проиграла со счетом 0:3, потерпев первое поражение на ЧМ-2018. Россияне стали вторыми в группе.
Жена Смольникова Екатерина попросила пользователей не оскорблять ее мужа. По ее словам, «только Господь Бог знает, как он хотел выиграть и как сейчас ему нелегко». Она также подчеркнула, что в такую ситуацию мог попасть любой игрок.
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