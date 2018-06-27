Британцы опозорили Смольникова

Британский таблоид The Sun включил в символическую «сборную худших» группового этапа ЧМ-2018 защитника «Зенита» и сборной РФ Игоря Смольникова

Защитник Игорь Смольников был удален на 36-й минуте матча Россия-Уругвай. Первую желтую карточку он заработал на 28-й минуте. Сборная РФ в итоге проиграла со счетом 0:3, потерпев первое поражение на ЧМ-2018. Россияне стали вторыми в группе.

Жена Смольникова Екатерина попросила пользователей не оскорблять ее мужа. По ее словам, «только Господь Бог знает, как он хотел выиграть и как сейчас ему нелегко». Она также подчеркнула, что в такую ситуацию мог попасть любой игрок.