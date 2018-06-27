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Египет обвинил Чечню в поражении сборной
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Парламент Египта обвинил Чечню в поражении сборной 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Неудача сборной Египта на чемпионате мира по футболу 2018 года станет предметом расследования местного парламента, сообщает Al Arabiya.
По информации канала, спортивный комитет законодательного органа Египта создаст особую комиссию, которая займется выяснением причин, почему футболисты не сумели одержать ни одной победы на мундиале.
Предварительными причинами поражений сборной комитет счел невозможность соблюдения ими спортивного режима в связи с присутствием в отеле, в котором они жили в Грозном, знаменитостей и бизнесменов. Кроме того, по мнению египетских депутатов ужин Мохаммеда Салаха с главой Чечни Рамзаном Кадыровым также мог сказаться на готовности главной звезды команды.
Наконец, парламентарии винят в неудаче сборной и ее главного тренера аргентинца Эктора Купера, контракт с которым, как сообщалось ранее, не будет продлен.
Египет проиграл все три матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года и не сумел выйти из группы.
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