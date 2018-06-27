Марадона прокомментировал свое состояние

Экс-игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона на своей странице в Facebook опроверг слухи о своей госпитализации.

По его словам, сейчас он не в больнице, и вообще не был там.

Марадона рассказал, что во время матча Аргентина-Нигерия у него начались боли в шее, поэтому на стадионе его осмотрел врач.

Доктор рекомендовал Марадоне вернуться домой.

«Но я хотел остаться, потому что мы рисковали всем. Как я мог уйти? Я посылаю поцелуй всем, спасибо за поддержку!» — заключил он.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что после завершения матча Марадона не смог самостоятельно покинуть «Санкт-Петербург Арену». По разным версиям, скорая якобы отвезла его в больницу из-за высокого давления или сильного опьянения.

Марадона не раз попадал в объективы камер во время матча, он бурно праздновал голы, показывал неприличные жесты и танцевал.