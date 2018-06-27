Месси поразил достижением на ЧМ

Месси первым в истории забил на ЧМ в трех разных десятилетиях своей жизни

31-летний форвард забил мяч в ворота сборной Нигерии в матче третьего тура чемпионата мира — 2018 (2:1). Этот гол позволил аргентинцу стать первым футболистом в истории, которому удавалось отличиться на ЧМ в трех разных десятилетиях своей жизни.

Он забил на ЧМ-2006, когда ему было 18 лет, на ЧМ-2014 в 27 лет, и на ЧМ-2018 в 31 год.

Ранее сообщалось, что Месси осчастливил тренера сборной Аргентины объятием.