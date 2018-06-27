Проститутки Екатеринбурга похвалили иностранцев

Екатеринбургские проститутки расхвалили «ФедералПресс» своих иностранных клиентов.

По словам одной из них, 24-летней Кристины, за время, прошедшее со старта чемпионата мира по футболу 2018 года, она на дому оказала услуги сексуального характера уже 10 зарубежным поклонникам футбола, в том числе англичанам, египтянам, перуанцам и саудовцам.

«Они очень позитивные и добрые люди», — рассказала она.

Кристина отметила, что иностранцы отличаются менталитетом «от других», так как оказались неагрессивными «в отличие от наших». Кроме того, в своих «пристрастиях» зарубежные гости мундиаля оказались «непривередливы, покладисты и послушны», а чаевые каждый из них оставил «очень неплохие».

Другая екатеринбурженка, представившаяся Фиолеттой, также отметила щедрость иностранцев, благодаря которой она еще до окончания группового этапа первенства мира уехала на отдых в Стамбул, при том что Фиолетта даже не занималась с ними сексом, а лишь делала массаж, а также «перезапуск выработки тестостерона».