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Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся
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«Картонный» мексиканец пропал в Екатеринбурге 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Мексиканец Хавьер, получивший известность благодаря картонной копии на ЧМ-2018, пропал в Екатеринбурге, но быстро нашелся. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Хавьер заблудился неподалеку от Южного автовокзала, увидел полицейских и обратился к ним за помощью.
По словам собеседника ТАСС, мексиканец «жив и здоров». Полицейские решили доставить его до «Екатеринбург-Арены» к друзьям, чтобы он снова не потерялся.
Хавьер прославился после того, как друзья привезли на чемпионат в Россию его картонную фигуру. По словам мексиканцев, жена запретила Хавьеру ехать на ЧМ. Друзья решили сделать его картонную копию в полный рост в футболке с надписью: «Моя старуха не пустила меня».
В итоге Хавьер все же приехал в Россию. Как ему удалось договориться с супругой, он не уточнил.
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