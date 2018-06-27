Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся

«Картонный» мексиканец пропал в Екатеринбурге

Мексиканец Хавьер, получивший известность благодаря картонной копии на ЧМ-2018, пропал в Екатеринбурге, но быстро нашелся. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Хавьер заблудился неподалеку от Южного автовокзала, увидел полицейских и обратился к ним за помощью.

По словам собеседника ТАСС, мексиканец «жив и здоров». Полицейские решили доставить его до «Екатеринбург-Арены» к друзьям, чтобы он снова не потерялся.

Хавьер прославился после того, как друзья привезли на чемпионат в Россию его картонную фигуру. По словам мексиканцев, жена запретила Хавьеру ехать на ЧМ. Друзья решили сделать его картонную копию в полный рост в футболке с надписью: «Моя старуха не пустила меня».

В итоге Хавьер все же приехал в Россию. Как ему удалось договориться с супругой, он не уточнил.