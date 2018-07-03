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Швеция обыграла Швейцарию
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Сборная Швеции обыграла Швейцарию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная Швеции одержала победу над Швейцарией в матче 1/8 финала чемпионата мира—2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу шведов.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник шведской национальной команды Эмиль Форсберг, отправивший мяч в ворота сборной Швейцарии на 66-й минуте.
Сборная Швеции вышла в 1/4 финала чемпионата мира — 2018, где встретится с победителем пары Англия — Колумбия. Встреча команд пройдёт сегодня, 3 июля, на московском стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 21:00 по московскому времени.
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