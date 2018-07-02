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Глава МИД Бельгии поддержит национальную сборную
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Глава МИД Бельгии поддержит национальную сборную в матче с Японией в Ростове-на-Дону 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс и посол страны в РФ Жан Артур Режибо будут присутствовать на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который состоится в понедельник в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в посольстве королевства.
"На матче Бельгия — Япония будет присутствовать вице-премьер, министр иностранных дел Дидье Рейндерс и посол королевства в России", — рассказал собеседник агентства.
Между тем в посольстве Японии сообщили, что официальных представителей со стороны островного государства не ожидается. "На матче не будет государственных представителей Японии", — ответили ТАСС в диппредставительстве страны.
Матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии начнется в 21:00 мск на стадионе "Ростов-Арена".
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