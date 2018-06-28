Названы самые щедрые болельщики ЧМ

Платежная система Visa выяснила, что самыми расточительными гостями ЧМ-2018 стали американцы. Об этом сообщает РБК.

Второе место по щедрости заняли туристы из Китая, а третье — мексиканцы. Наименее расточительными оказались гости из Королевства Тонга.

Всего, по данным Visa, 14-18 июня иностранные туристы потратили по картам в Москве 1,7 миллиарда рублей. В Санкт-Петербурге иностранцы оставили 506 миллионов рублей, в Сочи — 104 миллиона, 71 миллион был потрачен в Казани и 48 миллионов — в Екатеринбурге.

Самые большие траты пришлись на гостиничные услуги, одежду и кафе. Средний чек иностранцев с Visa в России составил 3575 рублей.

ЧМ-2018 стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах. Visa является партнером FIFA и спонсором чемпионата мира.