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Названы самые щедрые болельщики ЧМ
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Названы самые щедрые болельщики ЧМ 

Рамблер 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Платежная система Visa выяснила, что самыми расточительными гостями ЧМ-2018 стали американцы. Об этом сообщает РБК.
Второе место по щедрости заняли туристы из Китая, а третье — мексиканцы. Наименее расточительными оказались гости из Королевства Тонга.
Всего, по данным Visa, 14-18 июня иностранные туристы потратили по картам в Москве 1,7 миллиарда рублей. В Санкт-Петербурге иностранцы оставили 506 миллионов рублей, в Сочи — 104 миллиона, 71 миллион был потрачен в Казани и 48 миллионов — в Екатеринбурге.
Самые большие траты пришлись на гостиничные услуги, одежду и кафе. Средний чек иностранцев с Visa в России составил 3575 рублей.
ЧМ-2018 стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах. Visa является партнером FIFA и спонсором чемпионата мира.
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