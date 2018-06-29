Мужу «самой красивой болельщицы» доказали ее съемки в порно

Мнимому мужу «самой красивой» фанатки «доказали», что она порнозвезда. Об этом сообщает Life.

Наталья Андреева прославилась и получила свое прозвище, попав в объективы камер на матче чемпионата мира по футболу 2018 года Россия Саудовская Аравия . После этого СМИ сообщили, что болельщица является профессиональной порноактрисой, однако сама она опровергла эту информацию, заявив, что в интернете есть лишь ее обнаженные снимки, которые в качестве мести опубликовал ее бывший любовник.

Также средства массовой информации писали, что мужем Андреевой является Сергей Рощупкин , владелец сети фитнес-клубов «Зебра». Однако сам он заявил, что лишь дружит с девушкой, которая работает в одном из его заведений. Также он опроверг ее причастность к порноиндустрии.

Между тем Life отмечает, что в ответ на свое заявление Рощупкин получил видеодоказательства съемок своей подруги в порно от пользователей социальных сетей.

На профессионально снятых кадрах девушка, похожая на Наталью Андрееву, занимается сексом с мужчинами, иногда несколькими сразу. Кроме того, одно из видео запечатлело девушку во время кастинга — сначала она рассказала о себе, потом разделась, а затем занялась сексом с двумя молодыми людьми. Издание подчеркивает, что на видео с кастингом заснята «именно» Андреева.