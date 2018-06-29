Ещё
Мужу «самой красивой болельщицы» доказали ее съемки в порно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужу «самой красивой болельщицы» доказали ее съемки в порно 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Reuters
Мнимому мужу «самой красивой» фанатки «доказали», что она порнозвезда. Об этом сообщает Life.
Наталья Андреева прославилась и получила свое прозвище, попав в объективы камер на матче чемпионата мира по футболу 2018 года Россия — Саудовская Аравия. После этого СМИ сообщили, что болельщица является профессиональной порноактрисой, однако сама она опровергла эту информацию, заявив, что в интернете есть лишь ее обнаженные снимки, которые в качестве мести опубликовал ее бывший любовник.
Также средства массовой информации писали, что мужем Андреевой является Сергей Рощупкин, владелец сети фитнес-клубов «Зебра». Однако сам он заявил, что лишь дружит с девушкой, которая работает в одном из его заведений. Также он опроверг ее причастность к порноиндустрии.
Между тем Life отмечает, что в ответ на свое заявление Рощупкин получил видеодоказательства съемок своей подруги в порно от пользователей социальных сетей.
На профессионально снятых кадрах девушка, похожая на Наталью Андрееву, занимается сексом с мужчинами, иногда несколькими сразу. Кроме того, одно из видео запечатлело девушку во время кастинга — сначала она рассказала о себе, потом разделась, а затем занялась сексом с двумя молодыми людьми. Издание подчеркивает, что на видео с кастингом заснята «именно» Андреева.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова97
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ263
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ43
«Сборная Германии» попросила убежище в России22
Арестован нападающий «Спартака»44
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение