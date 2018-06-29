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Губерниев раскрыл победную тактику сборной России
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«Дзюба дунет и все получится»: Губерниев раскрыл победную тактику сборной России 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал прогноз на предстоящий матч между сборными России и Испании. По его словам, национальная команда оставляет за собой шанс отправить мяч в ворота соперников и повернуть ход игры в свою пользу.
"Если говорить серьезно, мне кажется, что мы их можем обыграть", — заявил Губерниев.
По его словам, испанцы заберут мяч и будут стремиться быстро забить.
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Судя по всему, эксперт считает шансы сборной России на победу делом случая.
"Если 45 первых минут они не забьют, то, может, Дзюба плюнет-дунет и что-нибудь получится", — убежден Губерниев.
Эксперт также добавил, что "испанцы уже не те", передает сайт газеты "Комсомольская правда". По словам Губерниева, 80% — в пользу испанцев, остальные 20% приходятся на долю россиян.
"Мы поборемся. Но если выиграем, то будет 1:0. А если они забьют, то сразу четыре, а мы ни одного", — заключил он.
Стоит отметить, что Губерниев всегда отличался прямотой высказываний. Так, после разгромного поражения сборной Германии в матче с Южной Кореей спортивный эксперт разразился едким комментарием в адрес действующих чемпионов.
"Прощай, Германия! Мы не будем скучать по тебе! Нам такой футбол не нужен", — написал он в своем Instagram.
Ранее комментатор грубо раскритиковал поведение легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны, показавшего два средних пальца во время матча между Аргентиной и Нигерией. Свое мнение Губерниев высказал в Instagram. "Диего, ну ты и позорник!" — написал комментатор.
Напомним, что по итогам группового этапа сборная России встретится с командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Ранее отечественные футболисты уступили Уругваю со счетом 0:3 и вышли в плей-офф чемпионата с шестью очками, со второго места в группе.
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