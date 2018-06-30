Иван Грозный опять взял Казань: стартует плей-офф ЧМ-2018

Знойные аргентинки, Татарстан для Фернандо Кавенаги и вакханалия по Ивану Саморано — в Казани открывается стадия плей-офф чемпионата мира — 2018. Первыми в 1/8 финала сыграют сборные Аргентины и Франции.
В Казани жарко. Знойные аргентинцы и аргентинки выбирают себе шорты покороче и лениво разваливаются на лужайках. На берега Волги пришла настоящая Патагония, чему зарубежные гости, кажется, не очень-то рады.
В отличие от матчей групповой стадии предматчевый перфоманс поклонников Лионеля Месси был скромным, даже вялым. Никому не хотелось «расчехлять» свой запал раньше времени. Даже в поезде из Москвы аргентинцы предпочитали спать, а не куролесить, как на предыдущих «выездах».
Сборным Аргентины и Франции выпало открывать стадию 1/8 финала. На групповом этапе действия первой вызвали немало критики. «Альбиселесте» со скрипом преодолели барьер, едва не отправившись домой. Футбол в их исполнении пока так себе, однако борьбу они продолжают, в то время как их соперники по финалу ЧМ-2014 немцы уже покинули Россию.
Немецким фанатам не позавидуешь. Им пришлось нести серьезные потери, наспех подыскивая, кому бы отдать заранее купленные билеты. Естественно, по стоимости ниже номинала. Отмена броней в отелях, сворачивание амбициозных планов — последние часы пребывания поклонников сборной Германии напоминали поминки.
А аргентинский праздник продолжился. В Казань этих ребят прибыла целая армия. И все как солдаты в единой униформе: спортивные «треники» плюс майка национальной команды. В девяти случаях из десяти фамилия на спине состояла из пяти букв — Месси.
Вторым в предпочтениях аргентинцев был… Марадона. Неважно, что дон Диего не играет более 20 лет и, возможно, не пробежит сейчас и 20 метров.
Соотечественники закрывают глаза на чудачества великого и ужасного. Им все равно, какие фортели выкидывает тот на российских стадионах. Главное — он легенда. И, значит, неприкасаем.
Совершенно неожиданно один из фанатов Аргентины выбрал себе футболку с фамилией Хайнце — был такой защитник, играл за «МЮ». На каждом матче «альбиселесте» присутствует экс-спартаковец Кавенаги. Маек сборной с его фамилией, наверное, не существует в природе, поскольку Фернандо провел за нее лишь несколько матчей. И особо не феерил.
Однако на мундиале он для своих бесценен, поскольку считается в Аргентине главным специалистом по России. Когда-то Кавенаги являлся самым дорогостоящим игроком нашей Премьер-лиги, но так и не стал по-настоящему своим в московском клубе, проиграв конкуренцию Роману Павлюченко и Михайло Пьяновичу.
Уже годы спустя Кавенаги на пару с другим популярным у нас аргентинцем — выступавшим за «Рубин» Алехандро Домингесом — попал в комичную ситуацию на ТВ.
Мало того, что оба весельчака с пяти попыток не смогли выговорить слово «Татарстан», так еще и раскрасили эфир отборным русским матом.
Корреспонденту «Газеты.Ru» очень хотелось узнать, выучил ли Кавенаги название региона перед новым визитом в республику спустя более десяти лет. Фернандо лишь загадочно улыбнулся. Кажется, есть вещи, которые у него не получатся никогда…
Сегодня Кавенаги — лишь скромный эксперт. Совсем другое дело — Иван Саморано. Когда легендарный чилиец внес свои феноменальные ноги в здание пресс-центра, вокруг сразу выросла толпа.
51-летний Саморано давным-давно повесил бутсы на гвоздь. Не занимал больших постов. Его сборная не отобралась на мундиаль. Все не важно. Буквально на каждый шаг Ивана Грозного, как называли в 1990-х суперзвезду мадридского «Реала», народ реагировал более восхищенно, чем на триумфальных парадах Юлия Цезаря.
Казалось, репортеры готовы расстелить перед Саморано ковровую дорожку, или, если понадобится, вымостить тракт перцем чили.
Это ничуть не преувеличение — к былой грозе вратарей выстроилась очередь за селфи, какая и у Мавзолея не всегда собиралась.
У рта несчастного в миг очутились десятки диктофонов. Только в такие моменты начинаешь понимать, кто реально добился чего-то в футболе, а чья карьера в реальности — мыльный пузырь.
Саморано спрашивали о Месси, но он лишь разводил руками — игра покажет, какой смысл сейчас гадать. В эти дни о миниатюрном аргентинце говорит весь Татарстан. Возле гостиницы, где остановилась сборная, оперативно нарисовали мурал с изображением Лионеля. Свидетели не без ехидства подметили, что портрет Криштиану Роналду по соседству оказался все-таки больше. Ну так и португалец повыше будет…
Ответ на вопрос, с которым обращались к Саморано, нашелся у «Рубина». По крайней мере, у тех людей, что ведут клубный «твиттер».
«Мы знаем, как остановить Месси в Казани. Обращайтесь за подробной информацией», — написали тамошние остряки, снабдив комментарий фото Лионеля и Сергея Рыжикова. Когда-то казанцы «сгоняли» с «Барселоной» нулевую ничью.
Это выглядит невероятным, но Аргентина и Франция лишь в третий раз в истории сошлись на ЧМ. До этого встречались только в группе: на самом первом мундиале в 1930 году, и затем в Буэнос-Айресе-1978. Оба матча окончились в пользу «альбиселесте» (1:0 и 2:1). Что ж, теперь совсем другим аргентинцам придется играть с совсем другими французами.
Планета замерла в ожидании. На ЧМ начинается самое интересное..