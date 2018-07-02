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РФС заплатят за победы России
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РФС заплатят за победы России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский футбольный союз получит 16 миллионов долларов за выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
Согласно утвержденной еще в октябре прошлого года схеме, каждая из команд, принявших участие в групповом раунде мундиаля, получит восемь миллионов долларов, каждая, вышедшая из группы — еще четыре, а каждая, пробившаяся в четвертьфинал — еще столько же.
Таким образом, РФС «разбогатеет» по меньшей мере на 16 миллионов долларов.
Кроме того, в случае если россияне займут четвертое место, организация получит еще шесть миллионов (всего 22 миллиона), если третье — восемь (всего 24 миллиона), если второе — 12 (всего 28 миллионов), а если выиграет турнир — 22 (всего 38 миллионов).
Общая сумма, которую Международная федерация футбола выделила на призовые командам-участницам чемпионата мира по футболу 2018 года, составляет 400 миллионов долларов.
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