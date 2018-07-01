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Дзюба призвал российских футболистов «умереть на поле»
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Дзюба призвал российских футболистов «умереть на поле» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Каждый из футболистов сборной России должен будет умереть на футбольном поле, отдав все силы в матче со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира, заявил нападающий российской команды Артем Дзюба.
«Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле. И 95 минут, и 100 минут, сколько будет нужно, столько надо будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет этот командный дух», — передает его слова «Советский спорт».
Он добавил, что в футболе в какой-то день любая команда может обыграть любую, и это произойдет в случае российской и испанской сборных, если россияне «сыграют даже не на своем максимуме, а выше — на 200-300%».
«Я уверен, что у нас будет шанс сделать этот исторический момент», — сказал нападающий.
Ранее игроки российской футбольной сборной уже обратились к болельщикам перед матчем 1/8 финала чемпионата мира. Тренер испанской сборной Фернандо Йерро в свою очередь заявил, что команда России является опасным соперником.
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