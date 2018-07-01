Ещё
Боатенг вступился за Лёва
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист сборной Германии Боатенг вступился за тренера Лёва 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник сборной Германии Джером Боатенг поделился мнением о том, стоит главному тренеру команды Йоахиму Лёву уходить в отставку после вылета с чемпионата мира 2018 года.
«Лёв в любом случае должен остаться в сборной. Тренер давал нам чёткие указания, мы не смогли претворить их в жизнь», — приводит слова Боатенга Die Welt.
Футболист отметил, что перед ним никогда не стоял вопрос о завершении карьеры в сборной Германии.
«Считаю, что ещё не достиг пика своей карьеры. Совершенно точно хочу продолжить играть за сборную», — добавил Боатенг.
Ранее певец и футбольный болельщик Лев Лещенко заявил, что «футбольные карлики» вытесняют такие команды, как сборная Германии.
RT на русском: последние новости
Дзюба признался, что 20 лет мечтал забить на ЧМ Инфантино заявил, что ЧМ-2018 меняет восприятие России на Западе Египетский комментатор скончался во время работы на матче ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети высмеяли Роналду30
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»12
Хоккеист с семьей погиб в ДТП10
Поступок Роналду вызвал уважение71
Стало известно будущее Лёва1
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение