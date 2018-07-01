Анонс матчей 1/8 финала ЧМ-2018

В воскресенье в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России состоятся два матча. Отечественная сборная впервые за 32 года сыграет в плей-офф первенства планеты — в «Лужниках» подопечные Станислава Черчесова проведут встречу с Испанией. А хорваты, одержавшие три победы на групповом этапе, в Нижнем Новгороде поборются за выход в четвертьфинал турнира с датчанами.

Отечественная сборная впервые за 32 года пробилась в плей-офф ЧМ, что уже стало серьёзным достижением для подопечных Станислава Черчесова. Победа же над Испанией в 1/8 представляется настоящим чудом. Сравнимым с тем, которое сотворила команда десять лет назад на Евро-2008.

Что касается самого тренировочного процесса, то российская команда в преддверие первого раунда плей-офф, наконец, занималась в полном составе. Вернулся в строй и получивший небольшое повреждение Александр Ерохин . Впрочем, он на этом турнире основным футболистом для сборной не является.

А вот Алан Дзагоев начинал чемпионат в качестве одного из «титуларов», но в первом же матче с Саудовской Аравией получил травму. Теперь он готов вернуться на поле, но в центре на его позиции уже закрепился один из лучших игроков сборной Александр Головин , а Денис Черышев , получив место на левом фланге, забил три мяча. Большой вопрос — найдётся ли Алану место на поле.

Весьма любопытно и то, сколько центральных защитников выпустит в основе Черчесов. Маловероятно, но тренерский штаб может вернуться к расстановке с тремя центральными, чтобы сдержать высококлассных соперников не только умением, но и числом. В таком случае компанию Игнашевичу и Илье Кутепову в центре обороны может составить Фёдор Кудряшов

Единственный, кто точно не поможет сборной России, — Игорь Смольников , получивший красную карточку в игре с Уругваем.

Что касается Черышева, то для него этот матч, конечно же, будет особенным. Денис родился в Испании, начал там играть в футбол и всю жизнь выступает именно в Примере. Полузащитник является воспитанником «Реала» , а потому отлично знаком со многими футболистами сливочных, например, с Серхио Рамосом

Футболисты @TeamRussia записали обращение к болельщикам#вместемыкоманда#занасзавсехзакаждого pic.twitter.com/N1Lbdifgbr— Сборная России (@TeamRussia) 30 июня 2018 г. Очевидно, что матч вызовет огромный интерес как в России, так и Испании. Поэтому перед игрой футболисты отечественной национальной команды обратились к болельщикам со словами благодарности за поддержку и пообещали выложиться в плей-офф на сто процентов.

А наиболее интересным заявлением отметился Артём Дзюба , который сравнил матч с Испанией с встречей опытного боксёра и молодого талантливого претендента.

Впрочем, сама «Красная фурия» в России пока выглядит далеко не по-чемпионски. За день до начала турнира в команде произошла неожиданная тренерская рокировка. Руководство местной федерации обиделось на Хулена Лопетеги, подписавшего контракт с «Реалом», и отправило его в отставку. Национальную команду в пожарном режиме возглавил её бывший капитан Фернандо Йерро , который до того на самостоятельном уровне практически не работал.

В результате под руководством молодого специалиста испанцы упустили победу над Португалией, на последних минутах спаслись от поражения в матче с Марокко и лишь с минимальным счётом дожали Иран.

А в «Лужниках» вдобавок может не выйти на поле проведший на чемпионате сотый матч за сборную Жерар Пике . По данным СМИ, на субботней тренировке защитник «Барселоны» получил травму левой лодыжки.

Зато, если верить журналистам, Йерро уже выбрал футболистов для возможной серии пенальти. Это Давид Сильва , Диего Коста, Иско, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста . При этом Серхио Рамос в этот список не попал.

Так или иначе, официально наставник испанцев заявил пока только одно — место в воротах займёт Давид Де Хеа, который проводит крайне неубедительный турнир.

Зато Испанию на стадионе поддержит король Филипп VI. А вот президент России Владимир Путин игру из-за занятости посетить не сможет.

Что касается истории личных встреч, то пути России и Испании пересекутся в седьмой раз. В шести предыдущих матчах отечественные футболисты не одержали ни одной победы и добились лишь двух ничьих.

Тот же Евро-2008 начался и закончился для подопечных Хиддинка с разгромов от будущего чемпиона. В первом туре группового этапа россияне уступили — 1:4, а в полуфинале — 0:3.

Обе ничьи же были добыты в товарищеских матчах. В 2006-м команды мячей в ворота друг друга не забили, зато в 2017-м отличились шесть раз на двоих. Дублем отметился Фёдор Смолов

Если же брать советский период, то сборная СССР обыгрывала соперника в отборе к Евро-1972 — 2:1. А вот в финале первенства Старого Света-1964, которое проходило как раз в Испании, отечественная дружина уступила хозяевам с аналогичным счётом.

⏳Fue en una noche como esta. Hace 10 años, una increíble galopada de @Torres nos puso en pie e hizo estallar de alegría a toda España.



10 años… Un momento que jamás olvidaremos.



¿Cómo lo viviste? #EURO2008 pic.twitter.com/eYvgzt87Vy— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 29 июня 2018 г. Должны были встретиться команды и в четвертьфинале Евро-1960, но тогдашний руководитель страны генерал Франсиско Франко запретил сборной участвовать в матчах с СССР после того, как не получил от тренерского штаба гарантий итоговой победы. В результате советская дружина без борьбы пробилась в финальный этап и стала первым чемпионом Европы.

Хорватская мощь и датская рациональность

В другом матче 1/8 финала турнира встретятся Хорватия и Дания. «Шашечные» впервые в истории одержали три победы на групповом этапе ЧМ, а во втором туре разгромили Аргентину. После этого все стали называть команду теневым фаворитом мундиаля. При этом в матче с Исландией Златко Далич предоставил отдых практически всем основным футболистам, но «шашечные» всё равно выиграли.

Теперь команда настроена пробиться как можно дальше по турнирной сетке. В четвертьфинале победитель данного противостояния встретится с победителем матча Испания — Россия, и многие хорваты прямо заявили, что хотели бы сыграть с хозяевами, например, защитник «Локомотива» Ведран Чорлука.

Датчане на стадии группового этапа показали куда более скромные результаты. «Алая гвардия» набрала пять очков и при этом демонстрировала весьма прагматичную и не самую яркую игру. Неудивительно, что именно датчане с французами стали авторами первой нулевой ничьей чемпионата, после которой их даже освистали болельщики. При этом один из ведущих футболистов команды Каспер Шмейхель заявил, что Дании якобы не дали пробить два пенальти.

Но для «алой гвардии» сам факт выхода в плей-офф мундиаля — огромное достижение, ведь в последний раз она выходила в 1/8 финала ЧМ ещё в 2002-м. В 1998 году датчане вовсе добрались до четвертьфинала.

В составе обеих сборных в преддверие матча нет травмированных и дисквалифицированных, разве что хорватам не поможет Никола Калинич . Нападающий из-за разногласий с тренером отправился домой после первого же матча.

Пути хорватов и датчан пересекались пять раз, и команды в этих встречах продемонстрировали одинаковые показатели — по две победы и ничья. В 1996-м сборные попали в одну группу на Евро, и хорваты не оставили действующим чемпионам ни единого шанса — 3:0.

Тут же жребий определил соперников в одну отборочную группу в квалификации к ЧМ-98. Здесь уже успешнее оказалась «Алая гвардия». Матч в Сплите завершился вничью — 1:1, а в Копенгагене верх взяли хозяева — 3:1.