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Судьбу матча Россия— Испания решит пенальти
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Сборная России впервые в своей истории пробьёт серию пенальти на чемпионатах мира и Европы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная России завершила вничью основное и дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.
Счёт встречи — 1:1. Для выявления победителя назначена серия пенальти.
Россия, которая является преемницей СССР, впервые в своей истории пробьёт послематчевую серию пенальти. Единственный раз, когда СССР завершила матч плей-офф вничью был в 1968 году на чемпионате Европы. В полуфинале с Италией победитель был выявлен жребием, который сложился не в пользу советской сборной.
Ранее сборная России по футболу впервые в истории ЧМ использовала четвёртую замену по ходу матча.
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