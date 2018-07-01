Судьбу матча Россия— Испания решит пенальти

Сборная России впервые в своей истории пробьёт серию пенальти на чемпионатах мира и Европы

Сборная России завершила вничью основное и дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.

Счёт встречи — 1:1. Для выявления победителя назначена серия пенальти.

Россия, которая является преемницей СССР, впервые в своей истории пробьёт послематчевую серию пенальти. Единственный раз, когда СССР завершила матч плей-офф вничью был в 1968 году на чемпионате Европы. В полуфинале с Италией победитель был выявлен жребием, который сложился не в пользу советской сборной.

Ранее сборная России по футболу впервые в истории ЧМ использовала четвёртую замену по ходу матча.