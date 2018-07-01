Россия одержала фантастическую победу над Испанией

Сборная России выиграла матч с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и впервые в своей истории прошла в четвертьфинал.

Судья назначил серию пенальти по итогам основного и дополнительного времени. Сборная России совершила сенсацию и обыграла Испанию по пенальти со счетом 4-3.

Стартовые 90 минут поединка завершились со счётом 1:1. Первый дополнительный тайм закончился с аналогичным счетом.

На групповом турнире россияне в первых двух турах выиграли у сборных Саудовской Аравии и Египта. В третьем матче команда уступила Уругваю.