Украинцы массово болели за Россию в матче с Испанией

В Сети появилось много видео, из которых следует, что граждане Украины массово болели за сборную России по футболу в матче с Испанией в 1/8 финала Чемпионата мира.

«Але, СБУ? У меня весь двор орет! Как Одесса смотрела матч Россия — Испания», — под таким заголовком опубликован репортаж в украинском издании «Страна.ua» по итогам матча.

Кроме того, в Сети появилось немало видео, участники которого радуются победе сборной России над Испанией. В одном из роликов блогер рассказывает, что некоторые участники вооруженного конфликта на востоке Украины также болеют за сборную России и даже раскаиваются за участие в конфликте в Донбассе, пишет «Ридус»

«Страна.ua» также пишет, что игры российского чемпионата мира в Одессе транслируют многие заведения. При этом, хотя официального запрета на показ нет, многие националисты устраивают в соцсетях публичные истерики по этому поводу.

«Еще в начале чемпионата они прошлись по паре заведений с просьбой не устраивать трансляции, получили отказ и обклеили заведения наклейками с критикой чемпионата мира», — сообщают журналисты.

Напомним, накануне сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Четвертьфинал с участием нашей команды состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».

Мировые СМИ назвали героями российских футболистов, одолевших сборную Испании в матче 1/8 чемпионата мира по футболу, и пришли к выводу, что золотая эпоха испанского футбола закончилась.