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Акинфеева забрали на допинг-контроль
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Вратарь сборной России Акинфеев после победы над испанцами проходит допинг-контроль 

ТАСС 2 часа назад
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев отправился на прохождение допинг-контроля после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом представитель Международной федерации футбола (ФИФА) сообщил журналистам.
"Акинфеев отправился на прохождение допинг-контроля", — сказал представитель ФИФА.
>> Акинфеев сделал заявление после исторической победы
Сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее — 4:3. Акинфеев отразил два удара, после игры вратарь посетил пресс-конференцию.
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