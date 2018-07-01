Акинфеева забрали на допинг-контроль

Вратарь сборной России Акинфеев после победы над испанцами проходит допинг-контроль

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев отправился на прохождение допинг-контроля после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом представитель Международной федерации футбола (ФИФА) сообщил журналистам.

"Акинфеев отправился на прохождение допинг-контроля", — сказал представитель ФИФА.

Сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее — 4:3. Акинфеев отразил два удара, после игры вратарь посетил пресс-конференцию.