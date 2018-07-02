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Раскрыт секрет удара Акинфеева
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Раскрыт секрет удара Акинфеева 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
В твиттере сборной России по футболу «открыли секрет» вратаря Игоря Акинфеева, отразившего заключительный пенальти в игре с Испанией.
В сборной рассказали, что отражать ногой 11-метровый удар голкипера научил нападающий Артем Дзюба. В доказательство этому в твиттере опубликовали видео с Дзюбой, отрабатывающим амплуа вратаря на тренировке.
Сборная России в 1/8 финала обыграла команду Испании по пенальти. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России. В заключительном ударе испанцев с 11-метровой отметки Акинфеев отразил мяч Яго Аспаса ногой.
В четвертьфинале российские футболисты встретятся с хорватами. Игра состоится 7 июля в Сочи.
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