Раскрыт секрет удара Акинфеева 

В твиттере сборной России по футболу «открыли секрет» вратаря Игоря Акинфеева, отразившего заключительный пенальти в игре с Испанией.
В сборной рассказали, что отражать ногой 11-метровый удар голкипера научил нападающий Артем Дзюба. В доказательство этому в твиттере опубликовали видео с Дзюбой, отрабатывающим амплуа вратаря на тренировке.
Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти 😎 pic.twitter.com/2rxcTEouko— Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.
Сборная России в 1/8 финала обыграла команду Испании по пенальти. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России. В заключительном ударе испанцев с 11-метровой отметки Акинфеев отразил мяч Яго Аспаса ногой.
В четвертьфинале российские футболисты встретятся с хорватами. Игра состоится 7 июля в Сочи.