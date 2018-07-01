Определился соперник сборной России по 1/4

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Россия сыграет с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: ТАСС
Сборная Хорватии победила национальную команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой хорватов в серии пенальти (1:1, по пенальти — 3:2).
Хорватия вышла в четвертьфинал мирового первенства, где встретится со сборной России, которая одолела в 1/8 финала Испанию (1:1, по пенальти — 4:3). Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».
Напомним, ранее в четвертьфинал вышли национальные команды Франции и Уругвая, которые проведут свой матч 6 июля в Нижнем Новгороде.
Чемпионат мира — 2018 проходит в 11 городах России. Финальный матч турнира будет сыгран в Москве 15 июля.
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